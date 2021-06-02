C 1 июня за все покупки брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti будет начисляться кешбэк 5%

С 1 июня Росбанк и Mastercard меняют условия начисления кешбэка по Affinity Card – платежной карте с особыми условиями, действующими во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России, и с дополнительными преимуществами при остальных покупках.

Так, с 1 июня за все покупки, оплаченные картой в магазинах, на сайтах и в приложениях брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe, будет начисляться повышенный кешбэк 5%, который больше не будет зависеть от общей суммы трат по карте в месяц. Кроме того, вдвое вырастет кешбэк на все остальные покупки по карте – с 1 июня он составит 2%.

Держатели Affinity Card смогут продолжить пользоваться скидками у партнеров: 15% на такси класса «Комфорт» и «Комфорт+» в «Яндекс Go», Burger King и в Объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино».

«С момента запуска карты Affinity в 2020 году этот продукт уже завоевал устойчивый пул лояльной аудитории, - отмечает Алексей Тартышев, директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка. – Идея приятного шоппинг-путешествия, заложенная в продукт, оправдала себя как с точки зрения покупок в офлайн-магазинах, так и с точки зрения онлайн-шоппинга. Мы надеемся, что новые условия начисления кешбэка по карте будут оценены аудиторией по достоинству».

Affinity Card - это первая в России карта для выгодного шопинга. Упрощенная схема начисления повышенного кешбэка, а также беспрецедентный кешбэк 2% на все остальные покупки по карте делают этот продукт особенно привлекательным для клиентов.