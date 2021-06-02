Незаконные рубки на 2,3 млн рублей выявили в Иркутской области

Обвиняемые – пять мужчин в возрасте от 26 до 52 лет, сообщают в прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2020 года один из обвиняемых, не имеющий российского гражданства, в целях совершения незаконной рубки деревьев на территории лесничества Чунского района привлек двух знакомых местных жителей, которые в свою очередь привлекли к совершению преступления еще двух граждан.

Злоумышленник снабдил соучастников техникой, горюче-смазочными материалами, продуктами питания и указал место нелегальной заготовки древесины.

В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей. Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.