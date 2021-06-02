Суд приостановил работу «Усольского свинокомплекса»

Павел Сумарков связывает это с выборами.

28 мая 2021 года Усольский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности «Усольского свинокомплекса» на 90 суток. Работники лишатся заработной платы, социальных выплат и гарантий.

– Кто за этим стоит и кому конкретно это выгодно? Осенью этого года состоятся выборы в Государственную Думу, а уже в следующем – выборы мэра г. Усолье-Сибирское. Кресло под нынешним мэром Торопкиным зашаталось уже давно, после целой череды коррупционных скандалов. И он понимает, что предстоящие выборы проиграет <…> Торопкин это ясно понимает и поэтому готов любыми средствами опорочить не только имя Сумароковых, но и всего коллектива, которым они руководят, – пишет Павел Сумарков на своей странице в Фейсбук.

В Усольском городском суде сообщают, что внеплановая проверка выявила, что на сельскохозяйственных полях, которые не являются объектом размещения отходов, осуществляется размещение отходов производства 3 и 4 классов опасности.

Также, в ходе осмотра акватории и водоохраной зоны реки Белая и реки Мальтинка, было установлено, что в результате прорыва обваловки с полей СХПК «Усольский Свинокомплекс», произошел сброс загрязняющих веществ в составе талых вод, что является нарушением требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

– Сумароков немного лукавит. Суд вынес предписание не о приостановке работы свинокомплекса, а о запрете вывозить отходы жизнедеятельности свиней на поля. Надо с этим разбираться. А в остальном я поддерживаю, – комментируют пользователи.