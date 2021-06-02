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На строительство мостов в Иркутской области потратят 4,67 млрд рублей

Это программа дорожной деятельности на 2021-2024 годы.

– Особый вопрос – строительство обходов вокруг крупных городов. В Усолье-Сибирском работы уже начались. Новый участок позволит вывести транзитный поток из города Усолье-Сибирское и посёлка Тельма. По нему в сутки смогут проезжать до 30 тысяч машин, –пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В общей сложности, в 2021 году на работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 9 млрд рублей.

По контракту срок окончания работ – 2024 год. В этом году Росавтодор направит дополнительно 3 млрд рублей на этот проект. Такая поддержка позволит в дальнейшем проработать вопрос досрочного ввода в эксплуатацию объекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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