На строительство мостов в Иркутской области потратят 4,67 млрд рублей

Это программа дорожной деятельности на 2021-2024 годы.

– Особый вопрос – строительство обходов вокруг крупных городов. В Усолье-Сибирском работы уже начались. Новый участок позволит вывести транзитный поток из города Усолье-Сибирское и посёлка Тельма. По нему в сутки смогут проезжать до 30 тысяч машин, –пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В общей сложности, в 2021 году на работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 9 млрд рублей.

По контракту срок окончания работ – 2024 год. В этом году Росавтодор направит дополнительно 3 млрд рублей на этот проект. Такая поддержка позволит в дальнейшем проработать вопрос досрочного ввода в эксплуатацию объекта.