На ПМЭФ–2021 обсудили развитие аэропортов Сибири

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в экспертной панели по развитию аэропортовой сети Сибири. По его мнению, большинство аэропортов регионального и местного значения находятся в критическом состоянии.

Сейчас сеть гражданской авиации Иркутской области включает 7 аэропортов, два – Иркутск и Братск – являются международными авиаузлами федерального значения, и 5 – аэропорты местных воздушных линий – Мама, Усть–Кут, Киренск, Ербогачен, Бодайбо. Посадочных площадок на территории Иркутской области 5. Они расположены в Железногорске–Илимском, Усть-Илимске, Нижнеудинске, селе Казачинское и поселке Хужир. Из 7 аэропортов 5 располагаются в территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, и один, в Ербогачене, – непосредственно в районе Крайнего Севера. Аэродромные покрытия изношены, но соответствуют установленным сертификационным требованиям безопасности полетов.

– К сожалению, собственные средства аэропортов крайне ограничены из–за отсутствия достаточного объема авиаперевозок. Причина – не в отсутствии у граждан потребности и желания передвигаться, а в высоких тарифах, не соответствующих их платежеспособности. В результате, большинство аэропортов регионального и местного значения пребывают в критическом состоянии, а часть близка к тому, чтобы прекратить свое существование. Аэропорты, находящиеся в федеральной собственности, у которых объемы работ сократились в 10 и более раз, продолжают функционировать только в тех регионах, где им оказывается реальная финансовая поддержка как со стороны местных властей, так и со стороны преуспевающих предприятий других отраслей, заинтересованных в авиаперевозках, – прокомментировал ситуацию Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Государственной программой РФ «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация на территории Иркутской области мероприятий по реконструкции объектов аэропортового комплекса в Братске с объёмом финансирования 1,24 млрд рублей, строительству аэропорта в Бодайбо с реализацией в 2023 – 2024 годах и объёмом финансирования 4,87 млрд рублей.



Что касается аэродромных комплексов в Усть–Куте, Киренске, Ербогачёне, то они находятся в собственности Российской Федерации, и Правительство Иркутской области не имеет правовых оснований для финансирования их строительства и реконструкции. По данному вопросу кабмин региона ведёт активную работу с федеральными органами государственной власти и собственниками аэропортов.