Бурятию на ПМЭФ-2021 назвали «азиатским тигром»

В рамках Петербургского экономического форума прошла дискуссионная площадка «Международная интеграция и приграничное сотрудничество России и Монголии в области развития МСП», на которой о перспективах развития бурятско-монгольских отношений рассказали зампред правительства Республики Бурятия – министр промышленности и торговли Антон Виноградов и директор Фонда регионального развития Гэсэр Доржиев.

Сопредседатель Российско-Монгольского делового совета (РМДС), основатель АНО «Национальный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства» Светлана Параскева отметила высокие темпы развития экономики Республики Бурятия.

«Я как, модератор, предыдущих круглых столов, могу сказать, что Бурятия превратилась в азиатского тигра, который набирает очень большие скорости, в том числе серьезно поддерживает сферу малого и среднего предпринимательства. Чрезвычайно важно нацелить их сейчас на оптимизацию приграничного сотрудничества», – заявила Светлана Параскева.

Антон Виноградов рассказал об инвестплощадках Республики Бурятия, которые могут заинтересовать монгольских партнеров. «Надеемся на то, что монгольские партнеры будут рассматривать инвестплощадки республики как наиболее привлекательные, потому что у нас рядом граница, и у нас исторически сложившиеся культурные связи. Мы по многим направлениям давно совместно развиваемся. Но мы хотели бы, чтобы больше резидентов было на территории Бурятии из Монголии. Мы бы очень хотели, чтобы корпорация МСП выдавала нам длинные дешевые кредиты нашим партнерам, чтобы мы прирастали новыми резидентами промышленного парка», – сказал зампред правительства РБ.

В том числе он рассказал о логистических проектах, которые намерена реализовать Бурятия. «Мы ведем переговоры с крупными организациями – «Сбербанк логистик» и Wildberries – по открытию транспортно-логистических, распределительных хабов. И, безусловно, у нас должен быть совместный проект с Монголией по логистическим комплексам. С коллегами из Фонда регионального развития отрабатываем. Мы считаем, что это одна из ключевых точек роста. Мы являемся самой западной точкой Дальнего Востока, мы граничим с Монголией, Китаем», – заявил Антон Виноградов.