Студенческий кампус в Иркутске построят в рамках ГЧП

Правительство Иркутской области и Группа «ВИС» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Документ подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Стороны договорились об информационной и методологической поддержке в целях наилучшего использования инвестиционных возможностей Иркутской области. Соглашение с «ВИС» стало первым из подписанных регионом на ПМЭФ-2021.

– На текущий момент мы уже совместно прорабатываем реализацию проекта строительства студенческого кампуса в городе Иркутске. Создание такого объекта важно для развития межвузовских коммуникаций и обмена знаниями между студентами. Уверен, у нас хорошие перспективы на будущее, а подписание соглашения закрепит основные намерения сторон и станет основой и стартом для долгосрочных партнерских отношений, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутске насчитывается 70 тысяч студентов, из них 12,3 тысячи живут в общежитиях, а еще 7,9 тысячи нуждаются в получении такой возможности. Если вузы будут развивать строительство общежитий для студентов своими силами, то прогнозируется, что к 2030 году в них будет проживать 11,5 тысяч студентов и еще почти столько же окажутся в очереди.

Иркутская область сотрудничает с ВЭБ.РФ по проекту кампуса с начала 2020 года. Изучены потенциальные площадки. ИРНИТУ и ИГУ разработана архитектурная концепция проекта, потенциальным концессионером группой «ВИС» ведется расчет финансово-экономической модели.

Группа «ВИС» обладает многолетним опытом реализации проектов государственно-частного партнерства в различных отраслях экономики. Компанией построены и введены в эксплуатацию объекты энергетической, транспортной, нефтегазовой, а также социальной инфраструктуры.

