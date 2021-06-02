В Иркутске ограничат продажу алкоголя с 3 по 6 июня

С 3 по 6 июня в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 360-летию областного центра. Запрет будет действовать в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп.

В связи с этим, 5 июня розничная продажа алкогольной продукции в городе будет запрещена весь день. 3, 4 и 6 июня продажа спиртного в Иркутске будет ограничена в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.