Количество выдач ипотеки в Иркутской области увеличилось почти на 40%

За первые четыре месяца 2021 года жители Приангарья заключили более 9,5 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 23,4 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество договоров выросло на 37%, а общая сумма оформленных ипотечных кредитов — на 64%, сообщает отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Рекордная активность покупателей была зафиксирована в апреле. За этот месяц жители Приангарья оформили более 3,1 тыс. договоров почти на 8 млрд рублей.

«После традиционного небольшого снижения выдач в начале года с февраля этого года рынок ипотечного кредитования в Иркутской области рос быстрее, чем в том же периоде 2020-го. К апрелю динамика уже значительно превысила прошлогодние показатели, и регион вновь обновил исторический максимум по количеству оформленных в течение месяца договоров. Высокий спрос можно связать с тем, что банки еще с прошлого года предлагают льготные ипотеки по госпрограммам, а также собственные программы с пониженными ставками», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В апреле 2021 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 7,6% годовых, а годом ранее — 8,9%. В среднем по сравнению с показателями прошлого года увеличился срок кредитования — с 17 до 19 лет.