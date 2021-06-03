Новости

Количество выдач ипотеки в Иркутской области увеличилось почти на 40%

За первые четыре месяца 2021 года жители Приангарья заключили более 9,5 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 23,4 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество договоров выросло на 37%, а общая сумма оформленных ипотечных кредитов — на 64%, сообщает отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

Рекордная активность покупателей была зафиксирована в апреле. За этот месяц жители Приангарья оформили более 3,1 тыс. договоров почти на 8 млрд рублей.  

Читайте также:

Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых
3 июня 2021
Россияне все чаще берут кредит на первый взнос по ипотеке
2 июня 2021

«После традиционного небольшого снижения выдач в начале года с февраля этого года рынок ипотечного кредитования в Иркутской области рос быстрее, чем в том же периоде 2020-го. К апрелю динамика уже значительно превысила прошлогодние показатели, и регион вновь обновил исторический максимум по количеству оформленных в течение месяца договоров. Высокий спрос можно связать с тем, что банки еще с прошлого года предлагают льготные ипотеки по госпрограммам, а также собственные программы с пониженными ставками», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В апреле 2021 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 7,6% годовых, а годом ранее — 8,9%. В среднем по сравнению с показателями прошлого года увеличился срок кредитования — с 17 до 19 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (248)


Реклама на сайте

Гранд-Строй
«Особое место». Дворы в ЖК «SunCity» – гордость компании «Гранд-Строй»
Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития
«Жить здесь будет удобно». Ключи от новых квартир получили первые жильцы ЖК «SunCity»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании