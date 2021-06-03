Дизайн интерьера офиса Росбанка в «Москва-Сити» удостоен премии BEST OFFICE AWARDS 2021

Головной офис Росбанка в «Москва-Сити» удостоен Гран-при за лучший дизайн интерьеров международной премии Best Office Awards 2021. Он также стал победителем в номинации «Бренд и имидж», сообщают в пресс-службе Росбанка.

Новый офис Росбанка, расположенный в здании башни ОКО II, - это 15,5 тыс. кв.м. удобного, эстетически выдержанного рабочего пространства, созданного в соответствии с международным брендом банка. Смысловой центр офиса - многосветный атриум с функциональными зонами для проведения мероприятий. Рядом соседствуют куполообразные переговорные для небольших встреч. На верхнем уровне под стеклянной крышей расположены зоны отдыха.

«В партнерстве с архитектурным бюро UNK corporate interiors мы создали новое пространство, которое полностью разрушает привычные стереотипы о банковском офисе. Это agile-территория со свободной атмосферой для командной и индивидуальной работы сотрудников. Здесь все продумано до мелочей: помимо концептуального дизайна – это еще и насыщенная коммуникативная функциональность, и концентрация умных цифровых систем. Такое окружение вдохновляет и дает ощущение свободы, причастности к новым инновационным решениям и открытиям, побуждает идти и дальше в ногу со временем, предлагая лучшие решения для наших клиентов. Благодарим жюри премии Best Office Awards 2021 за столь высокую оценку нашего проекта», - прокомментировала административный директор Росбанка Светлана Каримова.

Премия Best Office Awards - профессиональная награда в области дизайна коммерческих и общественных интерьеров. В 2021 году на соискание премии было подано 124 проекта офисов компаний, шоурумов, коворкингов и других общественных интерьеров бизнес-пространств. В конце апреля 2021 г. офис Росбанка в «Москва-Сити» признан лучшим по мнению жюри архитектурной премии RTF Awards 2021 в номинации «Интерьер офисного пространства».