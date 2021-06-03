Большинство россиян выступили за усиление регулирования бизнеса

За ужесточение государственного контроля за бизнесом выступают 52% россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование PwC.

Вопрос был сформулирован так: «Как вы считаете, сейчас в нашей стране государство должно усилить регулирование бизнеса или ослабить его?» Среди владельцев собственного бизнеса большинство высказались за ослабление регулирования – 42 против 34% у сторонников усиления контроля.

Авторы исследования предполагают, что такой результат может быть связан с определенным недоверием к крупному бизнесу и стремлением россиян облегчить жизнь малым предпринимателям. 89% опрошенных уверены, что малому бизнесу необходима дополнительная поддержка государства.

При этом 76% россиян «скорее хорошо» относятся к отечественным бизнесменам («скорее плохо» – лишь 10%), следует из опроса. «Наконец сломано выстроенное более чем за 70 лет советской власти абсолютно негативное восприятие любой коммерческой инициативы. Это замечательно», – оптимистичен уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Президент Владимир Путин говорил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению». Премьер-министр Михаил Мишустин в мае обвинил часть производителей и торговых сетей в «жадности», которая стала, по его мнению, одной из причин ускорения роста цен на продукты питания.