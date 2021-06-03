Первая покупка за наш счет: Альфа-Банк сообщил о запуске революционной программы кэшбэка по бизнес-картам

Альфа-Банк вводит революционные изменения в программу кэшбэка по бизнес-картам. Теперь получить кэшбэк гораздо легче. Банк полностью отказался от пороговой суммы. Клиент начинает получать вознаграждение сразу, независимо от суммы трат.

Кроме того, «Альфа» запускает уникальное для рынка предложение. Банк возвращает до 100% стоимости первой покупки по карте Альфа-Бизнес. «По итогам масштабного опроса среди клиентов мы поняли, что разочаровывает предпринимателей в банковских программах лояльности и о чем они мечтают. Так получилась самая актуальная программа кэшбэка для бизнеса», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.