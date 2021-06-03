Альфа-Банк создал фонд для блогеров

Инвестфонд для блогеров — это профессиональный инструмент для защиты и роста доходов российских инфлюенсеров, который придумали инвестиционные аналитики Альфа-Банка и Ярослав Андреев, самый известный продюсер блогеров в России, основатель агентства WildJam.

По оценке Ярослава, топовые блогеры в среднем получают от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей в месяц. Международная ассоциация The Interactive Advertising Bureau (IAB) в своём исследовании говорит про 11,1 млрд ₽ — столько российские блогеры заработали в 2020 на рекламе в Instagram и YouTube. И это только легальные доходы.

Но слава — вещь непостоянная: сегодня аудитория и рекламные контракты есть, а завтра всё достанется новым лицам. Поэтому Альфа-Банк объединился с лучшим российским продюсером, чтобы защитить деньги этих ребят и создать для них источник пассивного дохода на будущее — инвестфонд для блогеров.

Основа фонда — крупнейшие устойчивые компании, такие как Apple и Microsoft. Часть портфеля занимают известные бренды, которые интересуют блогеров: Twitter, Gucci, Louis Vuitton, Tesla и другие. Фонд ведут профессиональные портфельные управляющие Альфа-Банка. Инвестиционную стратегию не раскрывают, известно только, что Ярослав на старте вложит в фонд 100 млн ₽. Он поможет сделать фонд привлекательным для молодых блогеров, потому что понимает, во что те верят и готовы вкладываться.

Пока инвестфонд формируют Ярослав Андреев и его команда блогеров. В планах Альфа-Банка — открыть фонд для всех желающих, чтобы каждый мог инвестировать, как его любимый блогер.