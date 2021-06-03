Велобайк на один день увеличит время бесплатных поездок до 60 минут

3 июня московский городской прокат «Велобайк» увеличит время бесплатных поездок с 30 до 60 минут в рамках Всемирного дня велосипеда. При поддержке банка ВТБ проект реализуется Правительством Москвы.

В этот день с 08:00 до 23:00 для всех пользователей проката «Велобайк» и всех типов доступов время бесплатного проката увеличивается до 60 минут. Любой желающий сможет взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru.

«Велопрокат „Велобайк“ пользуется огромной популярностью в Москве, но все же во Всемирный день велосипеда мы хотим привлечь еще больше участников, чтобы показать, что любая поездка на велосипеде — по делам, на прогулку или на работу — будет удобной и не потребует никакой специальной экипировки или физической подготовки. Увеличение времени бесплатного проката до 60 минут позволит всем пользователям „Велобайка“ в спокойном режиме доехать до пункта назначения практически из любой точки города», — сказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

В мае число поездок в рамках городского проката «Велобайк» выросло в 2 раза по сравнению с апрелем и более чем в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Москвичи активно брали в прокат велосипеды — только за май они совершили свыше 805 тыс. поездок. При этом с момента открытия этого сезона велопроекта пользователи прокатились свыше 1,4 млн раз. Рекорд по числу прокатов зафиксирован в воскресенье 16 мая, пользователи совершили 53 тысячи поездок. Жители столицы уже приобрели более 30 тысяч сезонных абонементов, 229 тысяч — суточных и 9 тысяч — абонементов на месяц.

«Совместно с городом мы традиционно поддерживаем акцию „На работу на велосипеде“ и всемирный день велосипеда. Оба мероприятия направлены на популяризацию альтернативных видов транспорта, например, использование велосипедов. Надеюсь, что 3 июня не только „Велобайк“ увеличит бесплатное время проката, но и погода нас поддержит солнцем и отсутствием осадков», — отметил Максим Акимов, президент компании «Ситибайк» ВТБ.

Система общественного городского велопроката «Велобайк» реализуется с 2013 г. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно с ВТБ. Банк поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна».