В проекте «Западный скоростной диаметр» появится новый инвестор: ВТБ и Суверенный фонд Катара подписали договор купли и продажи

2 июня 2021 года, ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале ООО «Холдинг МСС» — холдинговой компании, владеющей концессионером проекта Западный скоростной диаметр (ЗСД).

ЗСД — это внутригородская магистраль протяженностью 46,6 км, построенная и эксплуатируемая на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с городом Санкт-Петербургом.

Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года, после получения регуляторных одобрений и удовлетворения иных стандартных для подобной сделки условий.

— Западный скоростной диаметр является ключевым примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса в формате ГЧП, позволяющим в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью реализовывать масштабные инфраструктурные объекты, оказывающие немедленное позитивное воздействие на качество жизни сотен тысяч горожан. Мы приветствуем решение QIA о вхождении в проект и полагаем внимание знакового финансового института признанием качества проделанной работы и свидетельством перспектив развития проекта, — прокомментировал подписание Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

О Западном скоростном диаметре:

ЗСД — внутригородская платная многополосная скоростная магистраль, проложенная в условиях плотной городской застройки, что делает проект уникальным. Трасса обеспечивает решение ключевых транспортных задач Санкт-Петербурга и определяет развитие города в качестве транспортного узла мирового уровня.

Протяженность основного хода ЗСД — 46,6 км. На ЗСД предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок. Движение осуществляется по 4 — 8 полосам.

На ЗСД фиксируется до 390 тысяч транзакций в сутки.

Проект реализуется ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), входящим в ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Владение МСС обеспечивает ООО «Холдинг МСС». Соглашение государственно-частного партнерства, заключенное МСС в 2012 году с Санкт-Петербургом и АО «Западный скоростной диаметр», предусматривает финансирование и строительство Центрального участка магистрали и эксплуатацию всей трассы в течение 30 лет.

Проект удостоен наград ведущих мировых и российских экономических изданий: Project Finance International, Project Finance Magazine, World Finance, Infrastructure Investor, «Рынок ценных бумаг». ЗСД отмечен в качестве лучшего инфраструктурного проекта премией «Формула движения» Министерства Транспорта РФ, «Премией развития» и др.

О ВТБ Инфраструктурный Холдинг:

ВТБ Инфраструктурный Холдинг — лидер на российском рынке инфраструктурных инвестиций, специализирующийся на стратегических и коммерчески эффективных проектах на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также являющийся крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $18 млрд, из них почти $6,5 млрд — кредиты и собственные средства группы ВТБ. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.vtbinfra.com

О Суверенном фонде Катара:

Qatar Investment Authority («QIA») является суверенным фондом благосостояния государства Катар. QIA основан в 2005 году для инвестирования и управления государственными резервами. QIA является одним из крупнейших и наиболее активных суверенных фондов благосостояния в мире. QIA инвестирует в широкий спектр активов и регионов, а также работает в партнерстве с ведущими институтами по всему миру для создания глобального и диверсифицированного инвестиционного портфеля с долгосрочной перспективой, который может обеспечить устойчивую доходность и способствовать процветанию государства Катар. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.qia.qa