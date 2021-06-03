ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта»

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом об участии в создании технологической долины — инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) СПбГУ «Невская дельта».
В ближайшие пять лет рядом с территорией развития СПбГУ — новым учебным кампусом в Пушкинском районе — будут простроены корпуса с лабораториями и опытными производствами. ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» займет 100 гектаров, но в перспективе территорию можно будет увеличить в три раза.
Среда, создаваемая в ИНТЦ, будет способствовать развитию научно-технологической кооперации различных специалистов, причем как внутри ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта», так и вне ее. Предполагается активное взаимодействие с ведущими научными и образовательными организациями, центрами со смежным профилем деятельности, индустриальными партнерами, зарубежным научным сообществом.
На территории центра будут размещены научно-производственные объекты широкого перечня, связанные с экологией, энергетикой, сельским хозяйством, цифровым моделированием сложных систем, агро- и биотехнологиями, фармацевтикой, генетикой, передовыми нефтегазовыми технологиями, новыми материалами (в том числе для применения в условиях Арктики).
«Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 году. Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ, и теперь начинается непосредственная реализация проекта. Банк ВТБ системно поддерживает образовательную сферу в России, участвует в создании необходимой для развития российской науки среды. На территории технологической долины — инновационного научно-технологического центра СПбГУ „Невская дельта“ — молодые ученые смогут создавать технологии, вести разработки по актуальным направлениям, среди которых сельское хозяйство, нефте- и газодобыча, энергетика, цифровизация и моделирование сложных систем», — рассказал президент — председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.
«Инновационный научно-технологический центр СПбГУ „Невская дельта“ будет способствовать созданию на территории Санкт-Петербурга уникальной экосистемы для эффективного решения общих задач научно-технического развития государства и бизнеса. „Невская дельта“ станет центром, на базе которого будут решаться задачи интеграции результатов прорывных научных исследований и высокотехнологичных разработок СПбГУ в промышленные цепочки компаний-партнеров, также здесь будут организованы опытные производства, сертификация и испытания новых разработок. Такой комплексный подход позволит научным открытиям, совершенным в стенах лабораторий Университета, превратиться в наукоемкие, инновационные и, что очень важно, коммерчески успешные бизнес-проекты», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.
Справка
В рамках программы «Образованная страна» банк ВТБ осуществляет долгосрочную поддержку ведущих учебных заведений страны с целью достижения системного соответствия их образовательных и научных программ актуальным запросам общества и перспективным задачам развития российской экономики. Основные направления работы — это сотрудничество с крупнейшими вузами России в столице и регионах, в числе которых МГУ, СПбГУ, МГИМО, САФУ и другие. Стратегическим академическим партнером банка ВТБ является бизнес-школа ВШМ СПбГУ. Кроме того, банк стал соучредителем фонда «Институт „Вега“», деятельность которого направлена на возрождение школы финансовой математики в России. Также ВТБ поддерживает образовательные проекты для детей, талантливых старшеклассников через спонсорство олимпиад и профессиональных конкурсов, финансирование грантов и стипендий. Кроме того, ВТБ принимает участие в проведении тренингов для клиентов и в «Школе инвесторов».
Санкт-Петербургский государственный университет — один из крупнейших научно-образовательных центров в Европе и в мире. В университете учатся 25 тысяч студентов, работают 5 тысяч преподавателей, в том числе лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий. Ученые СПбГУ ежегодно входят в список самых высокоцитируемых исследователей мира по версии WoS. Университет сегодня — передовой научный центр, в его составе функционируют более 15 крупных лабораторий, Институт трансляционной биомедицины, Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова и 24 ресурсных центра, входящих в ведущий Научный парк страны. Научный парк СПбГУ располагает уникальными технологическими возможностями, которые по ряду направлений не имеют аналогов в мире.