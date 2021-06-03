Банк «Открытие» профинансирует строительство солнечной электростанции в Якутии

Банк «Открытие» открыл кредитную линию ООО «Группа ЭНЭЛТ» в размере 140 млн рублей, сроком на 7 лет на цели строительства солнечной электростанции в Верхоянске, Республика Саха (Якутия), которая позволит генерировать более 1 Мвт электричества в год.

«Банк заинтересован в развитии партнерства с одним из лидеров рынка в сфере производства систем электропитания и энергоснабжения. Мы видим значительный потенциал развития сотрудничества с компанией „Группа ЭНЭЛТ“ по многим направлениям. Уверен, что кредитная линия даст компании новый импульс для успешной работы на всем дальневосточном рынке», — прокомментировал Максим Федоров, управляющий РОО «Якутский» банка «Открытие».

«Предоставление кредитной линии на 140 млн рублей — первый этап наших взаимоотношений с банком. Выделенные средства пойдут на финансирование строительства солнечной электростанции по энергосервисному контракту с АО „Сахаэнерго“, — компанией группы „РусГидро“. В условиях севера нашей страны системы электропитания на основе возобновляемых источников энергии имеют неоспоримые преимущества. Мы чувствуем поддержку банка и заинтересованность в развитии нашего бизнеса. Приятно работать с компетентными менеджерами „Открытия“, на 100% вовлеченных в работу и грамотно сопровождающих сделки», — заявил Алексей Кремер, председатель совета директоров ООО «Группа ЭНЭЛТ».

Компания ООО «ГРУППА ЭНЭЛТ» представляет на российском рынке передовые решения в области систем бесперебойного электропитания.