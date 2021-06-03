Дальневосточный банк подключился к системе мобильных платежей Apple Pay: держатели выпущенных Банком карт Visa смогут оплачивать покупки в одно касание с помощью мобильных устройств Apple.

Чтобы начать пользоваться сервисом, клиенту необходимо в Мобильном офисе выбрать в меню «Карты/Карта Visa/Добавить в Apple Wallet». После добавления кредитной или дебетовой карты в приложение Wallet понадобится настроить способ подтверждения операции: с помощью Touch ID или Face ID, или ввода пароля. Сервис можно использовать при оплате покупок на кассах торговых точек и в терминалах с возможностью приема бесконтактных платежей. Также расплатиться устройствами можно онлайн в мобильных приложениях и на веб-сайтах, открытых в браузере Safari и отмеченных иконкой Apple Pay.

Apple Pay – это гарантия безопасности и конфиденциальности данных. При добавлении банковской карты ее номер не будет храниться на устройстве или серверах Apple, а получит уникальный зашифрованный номер учетной записи.

С подробной информацией о сервисах и особенностях установки приложения Apple Pay Вы можете ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Частным лицам/ Банковские карты/ Бесконтактная оплата смартфоном», а также по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный). Перечень устройств, совместимых с Apple Pay, приведён на странице www.support.apple.com/ru-ru/km207105.