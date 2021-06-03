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Примсоцбанк занял 33 место в медиарейтинге российских банков за апрель

Примсоцбанк занял 33 место в медиарейтинге российских банков за апрель, сообщает компания «Медиалогия». По данным экспертов, самым растиражированным инфоповодом в этом месяце стало объединение банкоматных сетей с банком «Открытие».

Данные для рейтинга рассчитаны 26 мая 2021 года. Отметим, на протяжении последних лет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков. Традиционно рейтинг строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 63 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Актуальные новости о работе банка и популярных продуктах можно узнать на официальном сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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