ПСБ совместно со страховыми компаниями предложил сервис "Страхование и защита" в мобильном банке

В новом разделе мобильного банка «Страхование и защита» клиентам ПСБ доступны услуги по страхованию имущества, жизни и здоровья от несчастных случаев, а также сервис дистанционной юридической помощи «Юрист 24», предоставленные партнерами банка.

Программа страхования имущества позволяет застраховать квартиру или дом, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, конструктивные элементы (для дома), движимое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Сервис «Юрист 24» обеспечивает юридическую поддержку по всем областям российского права и дает возможность круглосуточно получать консультации по телефону и электронной почте, в том числе - по составлению юридических документов и сопровождению переговоров.

Клиент банка может оформить любой из продуктов за считанные минуты в мобильном приложении – как для себя, так и для своих близких. После покупки сертификата в личном кабинете появится подробная информация о приобретенной услуге, контакты партнеров для оперативного получения консультации.

Стоимость полиса страхования от несчастного случая составляет 4 800 рублей, сертификата «Юрист 24» - от 5 тысяч рублей, полиса страхования имущества - от 4 800 рублей.

«Сегодня разнообразие и качество дополнительных нефинансовых сервисов, которое предлагают банки, дают клиентам возможность значительно сэкономить время на поиске решений через сторонние компании. Наше новое совместное приложение «Страхование и защита» позволяет дистанционно за считанные минуты рассчитать стоимость оптимального страхового покрытия с учетом образа жизни каждого клиента. Понимая, что немногие могут позволить себе правовое сопровождение от квалифицированных юристов на постоянной основе, мы также предложили сервис «Юрист 24», который делает юридические услуги доступнее в любом удобном для клиента формате», - отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

«Возможность получить комплекс финансовых и страховых услуг в режиме «одного окна» сегодня является одной из основных тенденций цифровой трансформации страхования жизни. Переход к дистанционному оформлению страховых программ не только существенно упрощает процедуру оформления полиса, но и обеспечивает клиенту более привлекательные тарифы для онлайн-продуктов», – комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.