Игорь Кобзев прокомментировал открытие McDonald’s в Иркутской области

«McDonald's рассматривает Иркутскую область, хочет зайти к нам обособленным подразделением. Не франшизой. Они готовы инвестировать в экономику региона. В это будут вовлечены несколько районов Иркутской области», – сообщил Интерфаксу губернатор Приангарья.

По словам Кобзева, регион заинтересован в крупных инвесторах, которые, с одной стороны, обеспечат заказами малый и средний бизнес, а с другой – дадут работу, например, студентам. Губернатор уточнил, что McDonald's может, к примеру, разметить свои точки в местах, наиболее посещаемых туристами на Байкале.

McDonald's также может создать у Иркутской государственной областной клинической больницы гостиницу для бесплатного проживания родителей, чьи дети находятся на длительном лечении.

Источники "Интерфакса" сообщают, что власти Иркутской области и McDonald's уже проводили переговоры. По их итогам губернатор поручил Минэкономразвития региона рассмотреть возможность внесения изменений в областной закон с тем, чтобы McDonald's смог без проведения торгов получить земельные участки в аренду под рестораны в Иркутске. Копия документа появилась в соцсети.