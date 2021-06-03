Офис Росбанка в «Москва-Сити» получил международный экосертификат

Головной офис Росбанка в «Москва-Сити» получил международный экологический сертификат по системе BREEAM in-use уровня VERY GOOD.

Стандарт экологической сертификации BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) был разработан в 1990 году британской компанией BRE Global как метод оценки эко-устойчивости зданий. Для получения экологического сертификата BREЕAM здание оценивают по параметрам из 10 разделов: управление, утилизация отходов, энергоэффективность, здоровье и благополучие, транспорт, водоэффективность, материалы, землепользование и экология, загрязнение, инновации. Итоговая оценка зависит от соответствия объекта более 50-ти требованиям. Оценка VERY GOOD - одна из самых высоких для арендованного офиса, размещенного в завершенном строительном объекте.

«Получение экологического сертификата BREEAM – это очередной важный шаг в реализации инициатив Росбанка в области устойчивого развития и КСО по внедрению лучших экологических практик и достижению целевого уровня снижения углеродного следа наших офисных пространств», - прокомментировала административный директор Росбанка Светлана Каримова.

В конце апреля 2021 г. офис Росбанка в «Москва-Сити» признан лучшим по мнению жюри архитектурной премии RTF Awards 2021 в номинации «Интерьер офисного пространства».