РСХБ и МФППиП объединят усилия для финансирования АПК московского региона

2 июня на полях 24-го Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит объединить ресурсы для финансирования проектов агропромышленного комплекса.

«Сельское хозяйство выступает надёжным драйвером экономики, и наша общая задача – непрерывно поддерживать его поступательное развитие. В 2020 году мы направили на поддержку АПК порядка 1,6 трлн. рублей, на четверть увеличив инвестиции. Сотрудничество с Фондом позволит объединить усилия для расширения количества компаний, которым мы сможем помочь в реализации бизнес-задач. Наши цели с Фондом также совпадают в стимулировании внешнеторговой деятельности российских компаний. В первом квартале мы выдали экспортно ориентированным предприятиям 116 млрд. рублей, на 7% улучшив результат за год», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на подписании соглашения.

Так, РСХБ будет выступать кредитором инвестиционных проектов в части, где возможности Фонда будут ограничены максимальной суммой займа 300 млн рублей и целевым назначением, а также гарантом возврата займов, выданных Фондом.

Договор предполагает сотрудничество между РСХБ и Фондом с целью поддержки проектов в перерабатывающей отрасли на территории Москвы и Новой Москвы. Стороны будут предпринимать скоординированные усилия для расширения и увеличения перерабатывающих мощностей, а также их создания «с нуля».

«Несмотря на то что Москва не является традиционным аграрным регионом, предприятия АПК занимают в структуре ее экономики важную роль. Это крупные налогоплательщики, работодатели и экспортеры. Так, по итогам 2020 года рост несырьевого неэнергетического экспорта Москвы был обеспечен в том числе за счет увеличения поставок за рубеж продукции АПК. Столичные компании увеличили их на 31,8%, до 3,8 миллиарда долларов США. Наша цель – оказать всестороннюю поддержку этому сегменту, и соглашение о сотрудничестве между Фондом и Россельхозбанком несомненно будет этому способствовать», – заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Наш Фонд готов предложить различные виды займов в зависимости от потребностей и сферы деятельности предприятия, обратившегося к нам за поддержкой. Для компаний сектора АПК, ориентированных на запуск или развитие своей внешнеторговой деятельности, мы создали специальный льготный заем «Экспорт АПК». Он позволяет получить до 200 млн рублей на срок до 5 лет по ставке от 2% годовых, направив эти средства на решение экспортных задач. Мы стремимся сделать наши продукты максимально доступными и уверены, что расширение нашего взаимодействия с АО «Россельхозбанк» усилит сотрудничество в части предоставления банковских гарантий от АО «Россельхозбанк» в пользу льготных займов», – отметил генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства – подведомственное учреждение Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Цель Фонда – финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков программного обеспечения, поддержка московских экспортеров и компаний, в том числе агропромышленного сектора, которые планируют начать или расширить экспортную деятельность.