Торговое финансирование Райффайзенбанка: рост вопреки COVID и рынку

Райффайзенбанк подвел итоги в торговом финансировании за 12 месяцев с начала пандемии. С апреля 2020 г. по март 2021 г. портфель гарантий, выданных банком, увеличился на 10% до 228 млрд рублей), что в 5 раз выше показателя по рынку. В условиях пандемии банк активно выпускал гарантии по социально значимым контрактам, в том числе на лекарства и медицинское оборудование. Участие в тендерных закупках в рамках 44-ФЗ позволило увеличить количество выпущенных гарантий на 36%. Бесперебойный выпуск гарантий в пользу клиентов банка поддержал их в предоставлении квалифицированной медицинской помощи в самых отдаленных районах.

«Райффайзенбанк предлагает полноценную линейку удобных и технологичных продуктов торгового финансирования. Несмотря на серьезные ограничения торговли, в том числе и международной, потребность в надежном финансовом партнере со стороны корпоративных клиентов лишь увеличилась за последний год. Возросли и требования к скорости выпуска инструмента, а также к экспертизе банка и знанию специфики каждого клиента. Мы имеем неоспоримое преимущество, так как уже несколько лет инвестируем в цифровую трансформацию наших продуктов. Одна из сильнейших профессиональных команд на рынке, а также высочайший на рынке уровень диджитализации продукта позволили в непростых условиях повысить качество сервиса, сохраняя при этом лучшую цену», — сказала Татьяна Ивашкова, руководитель направления по развитию торгового финансирования Райффайзенбанка.