Райффайзенбанк открывает новый набор на программу развития для начинающих специалистов

Подать заявку на Raiffeisen Evolve приглашаются студенты и недавние выпускники финансовых и цифровых направлений. Оплачиваемая стажировка позволит погрузиться во внутренние процессы банка и развить практические навыки под руководством наставников.

Особенностью Raiffeisen Evolve является индивидуальный подход к развитию стажеров. Каждый участник программы выбирает свое направление и знакомится с работой разных команд. Наставники и выпускники наборов прошлых лет проводят мастер-классы по своим направлениям работы, а также у стажеров есть возможность подключиться к проектам под руководством топ-менеджеров .

«Стажеры Raiffeisen Evolve принимают непосредственное участие в развитии направлений и продуктов банка, поэтмоу участие в программе — это отличный шанс для молодого специалиста попробовать свои силы в профессии, заручившись поддержкой экспертов. Многие ключевые специалисты банка начинали свой путь с Raiffeisen Evolve, так что мы с нетерпением ждем новое поколение талантов», — прокомментировал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка.

Стажировка Raiffeisen Evolve проводится в банке с 2016 года. Ежегодно 70% ее выпускников остаются в Райффайзенбанке на постоянную работу. С 2020 года стажировка проходит в гибридном формате, совмещающем офисные встречи и удаленную работу.

Узнать подробности и подать заявку можно до 23 июня на сайте программы: raiffeisen-evolve.ru.