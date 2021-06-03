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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в апреле

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в апреле 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лидеров рейтинга– кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба, сообщают в пресс-службе банка.

При составлении апрельского рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры  значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.  

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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