Клиенты «Иркутскэнергосбыта» могут оплачивать коммунальные услуги за своих близких

Такая функция доступна зарегистрированным пользователям в личном кабинете, сообщают в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.

Для привязки нескольких лицевых счетов необходимо выбрать кнопку «Добавить лицевой счет» на главной странице вашего Личного кабинета. Таким образом, есть возможность следить за начислениями и передавать показания приборов учета не только за себя, но и за своих родных.

Для регистрации в Личном кабинете необходимо зайти на сайт, ввести логин – номер договора или счета и пароль – при первом входе это фамилия собственника, далее в настройках пароль меняется на постоянный.

Сегодня более 486 479 тысяч клиентов являются пользователями дистанционных сервисов компании. В их числе также мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт», в котором также можно привязать несколько лицевых счетов:

– Специалисты компании постоянно работают над совершенствованием сервисов дистанционного обслуживания: улучшают не только техническую составляющую, но и расширяют их функционал. Это делается в первую очередь для удобства, чтобы жители могли тратить минимум личного времени на решение бытовых вопросов – как своих, так и близких людей, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».