В России нет третьей волны пандемии – Мурашко

Министр здравоохранения заявил о снижении заболеваемости.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по РФ снижается, третьей волны коронавируса в России нет, рассказал ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», – сказал он.

Ранее Мурашко призывал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться от COVID-19.