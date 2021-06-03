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В России нет третьей волны пандемии – Мурашко

Министр здравоохранения заявил о снижении заболеваемости.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по РФ снижается, третьей волны коронавируса в России нет, рассказал ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», – сказал он.

Ранее Мурашко призывал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться от COVID-19.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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