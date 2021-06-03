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Иркутяне раскритиковали стенд региона на ПМЭФ-2021

Второй день жители Иркутской области на просторах социальных сетей обсуждают стенд региона на Петербургском международном экономическом форуме. Большинство не оценили замысел дизайнеров, сравнив стенд с черный дырой.

"Стенд Иркутской области на Питерском международном экономическом форуме. Что в головах у людей, которые это придумали, а главное утвердили?..", "black hole...(черная дыра - ред.)", "Тут уже каждый понимает в силу своей испорченности) но вообще неприятное впечатление. То ли чёрная дыра, то ли провал", "Все верно : место ссылки", "Но если внимательно присмотреться, то здесь Байкал расположен почти вертикально, а это не так. Т.е, карту надо было слегка повернуть по часовой стрелке".

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Впрочем, есть и те, кому стенд понравился: "Если говорить не о смысловом восприятии образов, а чисто визуальном, то мне лично очень нравится".

Напомним, что Иркутская область на ПМЭФ-2021 представляет инвестиционные проекты на едином стенде «Большая Сибирь», который объединяет десять регионов Сибирского федерального округа, все стенды выполнены в единой стилистике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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