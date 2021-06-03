Школьники Иркутской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку выпускники будут сдавать два дня – 3 и 4 июня, сообщают в администрации области.

Министр подчеркнул, что безопасность всех участников экзаменов обеспечивается организаторами совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

– 3 июня экзамен по русскому языку сдают 8289 выпускников на 89 пунктах приема экзаменов, из которых 79 – на базе общеобразовательных школ. 4 июня еще 4383 участников ЕГЭ придут сдавать русский язык на 42 пунктах. Экзамены проходят при строгом соблюдении санитарных требований, – сообщил Максим Парфенов.

Напомним, что экзамен по русскому языку – единственный обязательный экзамен, его сдают все, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для поступления в вуз – не менее 36.