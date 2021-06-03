Активность зарубежных инвесторов в России упала до семилетнего минимума

Помимо коронавируса важную роль сыграла геополитика, сообщает РБК.

В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой компании EY из исследования инвестиционной привлекательности стран Европы (есть у РБК). Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть – 191. Прошлогодний показатель – минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили 125 российских проектов.

«Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях. Такие результаты для России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. На фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года», – отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

В результате Россия потеряла несколько позиций в списке 20 самых привлекательных для инвестиций стран Европы, который EY составляет исходя из числа проектов с прямыми иностранными инвестициями. По итогам 2020 года она заняла 11-е место (опередив Италию, но уступив Португалии) по сравнению с восьмым-девятым местом годом ранее.