Новую летнюю площадку открывает Дом Кино иркутского облкинофонда

Открытие состоится 11 июня в рамках юбилейного сезона проекта «Кино под открытым небом». Сбор гостей в 21:00. Бронирование мест – по телефону 56-70-60 (доб. 1507), сообщают в кинофонде.

В этом году проект «Кино под открытым небом» отмечает своё десятилетие. Юбилейный сезон будет проводиться в кинозале, расположенном на территории Дома Кино Иркутского областного кинофонда.

Фильмом открытия станет киноальманах «Love shorts», включающий в себя короткометражные картины из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, США и Франции. На протяжении всего вечера для зрителей будет работать летнее автокафе «Moby food». Кроме того, в программе мероприятия – выступление известной иркутской группы «Роковая пристань».

Сбор гостей в 21 :00

Адрес: ул. Мухиной 2а (во дворе «Дома Кино»)

Стоимость билета – 250 руб.

Покупка: перед сеансом на кассе летней площадки .