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Новую летнюю площадку открывает Дом Кино иркутского облкинофонда

Открытие состоится 11 июня в рамках юбилейного сезона проекта «Кино под открытым небом». Сбор гостей в 21:00. Бронирование мест – по телефону 56-70-60 (доб. 1507), сообщают в кинофонде.

В этом году проект «Кино под открытым небом» отмечает своё десятилетие. Юбилейный сезон будет проводиться в кинозалерасположенном на территории Дома Кино Иркутского областного кинофонда.  

Фильмом открытия станет киноальманах «Love shorts», включающий в себя короткометражные картины из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, США и Франции. На протяжении всего вечера для зрителей будет работать летнее автокафе «Moby food». Кроме того, в программе мероприятия – выступление известной иркутской группы «Роковая пристань».  

  • Сбор гостей в 21:00  
  • Адрес: ул. Мухиной 2а (во дворе «Дома Кино») 
  • Стоимость билета – 250 руб.  
  • Покупка: перед сеансом на кассе летней площадки. 
«Кино под открытым небом» – проект Иркутского областного кинофонда, проводящийся ежегодно с июня по сентябрь. Первый сезон проходил в 2012 году на территории Музея-усадьбы Волконских.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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