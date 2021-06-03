S7 Technics планирует построить в Санкт-Петербурге центр технического обслуживания самолетов

Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей. Кроме российских авиакомпаний, потенциальными крупными заказчиками услуг станут европейские лоукостеры, сообщают в компании.

S7 Technics (входит в состав холдинга S7 Group) подписала инвестиционное соглашение c правительством Санкт-Петербурга и аэропортом Пулково о строительстве нового центра технического обслуживания самолетов на территории аэропорта. Подписание состоялось 3 июня в рамках Петербургского экономического форума-2021.

Центр технического обслуживания будет выполнять широкий спектр работ, в том числе по периодическим ТО (D-сheck включительно), линейному обслуживанию, структурным ремонтам, инжинирингу, разработке модификаций в соответствии с требованиями EASA Part21J и производству элементов интерьера в соответствии с требованиями EASA Part-21G. Среди направлений будут ремонт компонентов и обучение персонала (в соответствии с требованиями EASA Part 147 и ФАП-289). Также S7 Technics является одобренным провайдером по техническому обслуживанию самолетов МС-21.