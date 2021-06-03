Главы Минфина и ЦБ поспорили об экономике на «пошлинах и демпферах»

Глава Минфина считает правильным применять рыночные механизмы для регулирования цен, а в Центробанке подчеркивают, что лучше развивать конкуренцию, сообщает РБК.

Министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина поспорили о том, как государство должно подходить к контролю за ростом цен в экономике. По словам главы Минфина, в России жесткого администрирования цен нет, есть рыночные механизмы. Но даже с ними стоит быть осторожными, считает глава Центробанка. Об этом они заявили на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о российской экономике.

Мы широко сейчас используем практики субсидирования производства определенных продуктов, по которым мы видим повышенные риски. Хотим выстроить постоянно действующие механизмы гибких экспортных пошлин – демпферов, которые должны снизить сильные колебания внешних цен на внутренние рынки», – сказал Решетников. По его словам, демпфер уже заработал для экспорта пшеницы.

Набиуллина в ответ заметила, что «административные меры регулирования цен в рыночной экономике – это вариант экстренного реагирования». Причем эффект от таких мер неоднозначен даже на инфляционные ожидания. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут ожидать, что цены вырастут еще больше после снятия ограничений, сказала глава Центробанка. «Краткосрочный эффект, безусловно, был – несколько десятых процентного пункта, но мы видим вторичные эффекты – цены растут на смежные товары», – сказала Набиуллина.

Она также заметила, что даже с регулированием нужно быть «аккуратным и осторожным». С ней согласился помощник президента Максим Орешкин: «Экономические законы в России не отличаются от других стран мира. Главными «лекарствами» от роста цен являются конкуренция – создание правильной мотивации для участников рынка – и выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования».

Снижению цен способствуют конкуренция и предсказуемые правила, повторила глава ЦБ. «Мне кажется, вот это должен быть системный ответ на такие явления. Пошлины, плавающие демпферы – это хорошо, они срабатывают, но нельзя всю экономику превратить в ту, которая работает на пошлинах и на демпферах», – заключила глава Центробанка.