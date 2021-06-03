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Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

Министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, что Россия в течение месяца намерена полностью отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю британского фунта, пишет ТАСС.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% – вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», – сказал Силуанов, добавив, что «достаточно быстро, в течение месяца».

По информации ТАСС, в долларах будет вложено 0%, в евро – 40%, в юани – 30%, в золото – 20%, в фунты и иены – по 5%. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня – 15%, фунтов стерлингов – 10%, иены – 5%.

Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния вызвано угрозой санкций со стороны американского руководства.​​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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