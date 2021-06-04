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Банк «Открытие» и «Курорты Северного Кавказа» договорились о сотрудничестве

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» и «Курорты Северного Кавказа» (КСК) заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова и генеральный директор КСК Хасан Тимижев.

Стороны договорились о возможности совместной реализации инвестиционных проектов. Кроме того, «Открытие» окажет содействие КСК в организации публичных заимствований и будет выступать консультантом в вопросах государственно-частного партнерства, в том числе концессий.

После подписания соглашения стороны допускают возможность проведения совместных деловых мероприятий, направленных на развитие и укрепление сотрудничества. Соглашение о взаимодействии подписано на 3 года.

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«Работа с реальным сектором экономики – одно из приоритетных направлений нашего бизнеса, и мы рады поддержать КСК в развитии туристического кластера и региона в целом. Целью нашей совместной работы станет вклад в развитие бизнес-инициатив Северо-Кавказского федерального округа», – отметила Екатерина Чиркова.

«Наша стратегическая цель – поддержка технологически продвинутых инвестиционных проектов, в том числе в тех отраслях, которые можно считать традиционными для регионов Северного Кавказа. На рассмотрении сейчас большое количество бизнес-инициатив, преобладают проекты в сельском хозяйстве, некоторые из них могут быть успешно масштабированы в разных регионах СКФО. Ставим задачу разработки и реализации проектов межрегионального кластерного характера. Уверен, что сотрудничество с банком «Открытие» поможет КСК усовершенствовать инструменты поддержки бизнеса в макрорегионе», – прокомментировал Хасан Тимижев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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