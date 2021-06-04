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Названы заказчики информационной войны против «Спутника V»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V». Ими являются представители «большой фармы», сообщает РБК.

В «большую фарму» традиционно принято включать около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, чьи штаб-квартиры находятся преимущественно в США и странах Западной Европы. В конгломерат входят в том числе корпорации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson — все эти компании выпустили собственные вакцины против COVID-19.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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