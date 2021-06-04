Названы заказчики информационной войны против «Спутника V»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V». Ими являются представители «большой фармы», сообщает РБК.



В «большую фарму» традиционно принято включать около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, чьи штаб-квартиры находятся преимущественно в США и странах Западной Европы. В конгломерат входят в том числе корпорации Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson — все эти компании выпустили собственные вакцины против COVID-19.