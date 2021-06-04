Дискуссия на тему инклюзии открыла второй день ПМЭФ

Второй день Петербургского международного экономического форума стартовал с дискуссионной сессии «ДРУГИЕ ЛЮДИ? Кто действительно меняет нашу жизнь…», прошедшей при поддержке Росбанка.

Другие люди_Кто действительно меняет нашу жизнь_ПМЭФ 2021..._ПМЭФ 2021

Сессия началась с предпремьерного показа документального фильма режиссера Кирилла Косолапова в рамках проекта «Другие люди?» об уникальном инклюзивном петербургском «Упсала-Цирке». «Упсала-Цирк» - это образовательное пространство, где дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и ребята с особенностями здоровья учатся цирковому искусству, ставят спектакли, развивая в себе творческий потенциал.

Эксперты сессии рассказали о силе искусства в создании по-настоящему инклюзивного общества, о новых форматах, а также поделись мнением о том, что мотивирует бизнес поддерживать инклюзивные проекты и развивать инклюзию внутри компаний: только ли необходимость страховать свои риски в условиях новой этики? Или бизнес начинает видеть ценность многообразия внутри команды?

В дискуссии приняли участие:

Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка;

Ирина Седых, председатель попечительского совета, БФ «ОМК-Участие»;

Наталья Поппель, советник генерального директора по устойчивому развитию, ПАО «Северсталь»;

Ольга Зубкова, генеральный директор, АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы»;

Кирилл Косолапов, автор и режиссёр проекта «ДРУГИЕ ЛЮДИ?».

Модератором сессии выступила Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman.

После показа фильма «Другие люди?» участники дискуссии поделились своими впечатлениями, а также мнениями о том, зачем обществу и бизнесу нужна инклюзия, какова роль социальных медиа в формировании в обществе понимания инклюзии.

«Идея фильма «Другие люди?» родилась сразу после того, как мне посчастливилось побывать на одном из спектаклей «Упсала-Цирка» в Петербурге. Желание рассказать о нем широкой аудитории возникло моментально – о таких проектах необходимо говорить, они способны не просто расширить представление об инклюзии, но и донести основную мысль: инклюзия – это мы с вами, без исключений. Именно мы меняем нашу реальность, от наших усилий зависит то, каким является наше общество, а не от кого-то другого, - рассказал режиссер картины Кирилл Косолапов. - Для многих людей в контексте повсеместного негативного контента, окружающего нас, такие фильмы становятся точкой опоры, такие проекты дают надежду. С моей точки зрения, именно документальное кино получает прямой доступ к аудитории, рассказывая о реальных людях. Одна из целей этого фильма – донести мысль о том, что не пройти мимо детей – это нормально, устойчивое развитие и ответственность бизнеса – это нормально, это не исключение из правил, а само правило».

Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка, отметила: «Поддержка «Упсала-Цирка» и аналогичных проектов, конечно, является неотъемлемой частью нашей социальной ответственности. Для нас понятие инклюзии тесно связано с многообразием. Сейчас у любого крупного бизнеса есть программы, которые так и называются Diversity & Inclusion. Инклюзия для нас — это то, как мы взаимодействуем с многообразием наших сотрудников и клиентов, партнеров, всех стейкхолдеров, как мы боремся со стереотипами и бессознательными предубеждениями. А под многообразием мы понимаем смешение наших различий и сходства, включая, например, индивидуальные характеристики, ценности, убеждения, опыт, происхождение, предпочтения и поведение. И еще один очень важный момент касается того, что для бизнеса развитая инклюзия – это не только ответ на вызовы сегодняшнего дня, риски новой этики и т.д. Это новые возможности. Бизнес должен это видеть. Всегда, чем более разнообразна команда, тем более инновационные и эффективные решения она предлагает, тем большее количество наших клиентов мы можем услышать».

«Очень важно сегодня воссоздавать традицию доверия, сотрудничества, принятия всех, кто нас окружает, которая в какой-то момент нашей истории была утеряна, - подчеркнула Ирина Седых, председатель попечительского совета, БФ «ОМК-Участие». – Инклюзия для бизнеса – это, в том числе, возможность использования имеющихся ресурсов на полноценное включение людей с инвалидностью в социум, в трудовую деятельность, расширение круга общения и, как следствие, повышение качества жизни. К примеру, мы очень горды нашим проектом в Выксе, дающем людям с инвалидностью возможность устроиться на полноценную работу, реализовать свой профессиональный потенциал. Это проект, работающий на перспективу, открывающий возможности строить будущее. Так инклюзия превращается из благотворительности в инструмент развития и самих компаний, и благоприятной социальной среды вокруг них».

«Задачу создания по-настоящему инклюзивного общества невозможно решить в одиночку: ни государство, ни бизнес, ни социум не справится с этой задачей по отдельности. Для формирования широкого представления о том, что такое инклюзия, почему это касается каждого и что инклюзия дает каждому из нас, требуются усилия всех сторон одновременно, - отметила Наталья Поппель, советник генерального директора по устойчивому развитию, ПАО «Северсталь». – И очень важную роль в решении этой задачи играют СМИ как инструмент нарратива, включения в дискуссию широкой аудитории, распространения информации. Чем больше мы будем вкладываться в развитие инклюзивных проектов, тем меньше в нашем обществе будет социальных проблем, я в этом убеждена. Однако ни государство, ни бизнес, ни общество в одиночку не справится с этой задачей. Только когда есть этот альянс, можно добиться ощутимых результатов».

Особо подчеркнула значимость постоянного диалога об инклюзии Ольга Зубкова, генеральный директор, АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы»: «Пандемия красноречиво обозначила риски неравенства, в том числе выраженные в экономических показателях, вывела инклюзию из разряда благотворительных задач в ряд must have и сделала ее одним из глобальных приоритетов восстановления после Covid-19. Несмотря на многолетнюю работу по созданию инклюзивного общества, прошлый год в очередной раз заставил нас всех задуматься, что мы вообще знаем про инклюзию, как она касается каждого из нас. Инклюзия – это мы с вами, люди разного возраста, пола, национальности. Главная задача бизнеса – создавать условия для инклюзии. Компаниям (как крупным, так и небольшим) необходимо поддерживать организации, занимающиеся инклюзией. Мы по-прежнему не готовы принимать людей такими, какие они есть, порой даже самых родных. Перед нами стоит задача - создать ситуацию формирования традиций. Повсеместное распространение инклюзии требует новых форматов, и социальные медиа — это один из самых эффективных на сегодняшний день инструментов, который направлен на работу с массовой аудиторий и способен влиять на позитивные изменения».