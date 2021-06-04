Мордашов ожидает небольшого снижения цен на сталь

Глава "Северстали" Алексей Мордашов назвал беспрецедентно высоким нынешний уровень цен на сталь на рынке и заявил, что ожидает небольшого их "смягчения".

"Мы не ждем роста цен, и скорее всего, ждем смягчения цен. Надеюсь, небольшого смягчения", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ, сообщает "Прайм".

"Что будет дальше? Конечно, мы не знаем, но сегодня цена находится на беспрецедентно высоком уровне, близком к уровню 2008 года перед кризисом. Мы не ожидаем, что цена будет на таком уровне вечно, учитывая, все-таки, уровень загрузки мощностей в мире в районе 80%", – заявил Мордашов.

По мнению главы "Северстали", влияние стали на себестоимость нашей продукции часто преувеличивается.

«Например, много говорится о влиянии цен на сталь на стройку, но мы знаем, что в себестоимости строительства сталь составляет от 5 до 20%. То есть, даже если цена выросла на 50% – это все равно всего на несколько процентов удорожание", – подчеркнул Мордашов. Он добавил, что себестоимость строительства сейчас растет по всем параметрам.

Кроме того, он обратил внимание, что на рынках дорожает не только сталь, а также металлы, строительные материалы, продовольствие.