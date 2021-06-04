Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств​​

Стипендии учреждены по двум номинациям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Сольное музыкальное исполнительство», сообщают в мэрии

XXVIII конкурс на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска проводился с 19 апреля по 20 мая. Для участия было подано 172 заявки.

Стипендиатов определяло жюри под председательством Заслуженного работника культуры РФ, доцента, преподавателя ГБПОУ «Иркутский музыкальный колледж им. Ф. Шопена» Виктора Литвина и Заслуженного художника РФ, преподавателя дизайна кафедры архитектуры ИГТУ, члена союза художников России Сергея Элояна.

Гран-при конкурса в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» получила учащаяся Детской музыкальной школы № 3 Арина Чемусова. Лучшей в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» стала воспитанница Детской художественной школы № 3 Мария Мяделец. В фойе детской школы искусств №5 организована выставка художественных работ стипендиатов мэра города Иркутска.