Проект «Умный город» реализуют в Байкальске

Он направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий жизни – за счет широкого внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, сообщают в администрации области.

– Наша приоритетная задача заключается в том, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной. Использование передовых технологий, несомненно, поможет в этом, позволит более эффективно управлять городской инфраструктурой, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На основании трёхстороннего соглашения Байкальск возьмёт на себя обязательства по реализации стандарта «Умного города». В свою очередь Минстрой России окажет организационно-методическое и экспертное сопровождение во внедрении технологий и оборудования.