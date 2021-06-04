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Проект «Умный город» реализуют в Байкальске

Он направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий жизни – за счет широкого внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, сообщают в администрации области.

– Наша приоритетная задача заключается в том, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной. Использование передовых технологий, несомненно, поможет в этом, позволит более эффективно управлять городской инфраструктурой, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На основании трёхстороннего соглашения Байкальск возьмёт на себя обязательства по реализации стандарта «Умного города». В свою очередь Минстрой России окажет организационно-методическое и экспертное сопровождение во внедрении технологий и оборудования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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