Аэропорт Иркутска открывает регулярные рейсы в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявляет о глобальном расширении региональной маршрутной сети – открывает новые направления полетов из Санкт-Петербурга и Москвы и увеличивает частоту выполнения рейсов на популярных маршрутных линиях.

В конце мая «Россия» расширит карту полетов, выполняемых из Санкт-Петербурга, и откроет рейсы в Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград. В первый месяц лета из базового для авиакомпании аэропорта Пулково начнут выполняться полеты в Иркутск (с 3 июня) и Нижневартовск (с 11 июня). Увеличение частоты рейсов из Санкт-Петербурга состоится по популярным маршрутам курортной направленности и затронет такие линии, как Геленджик, Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону. На маршрутных линиях из Санкт-Петербурга будут эксплуатироваться воздушные суда Boeing 737-800.

В связи с высокой популярностью направления Санкт-Петербург-Архангельск и повышенным спросом на авиабилеты по этому маршруту, с 31 мая будет увеличено количество рейсов между этими городами. К двум рейсам, выполняемым на самолетах Airbus A319, добавится еще один – на лайнере отечественного производства.

Из Москвы с 31 мая начнут выполняться рейсы в Самару, Ульяновск и Екатеринбург. Уже 1 июня откроются полеты в Волгоград, Саранск, Ставрополь и Мурманск. На этих маршрутных линиях будут эксплуатироваться самолеты отечественного производства Superjet 100.