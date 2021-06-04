Азиатско-Тихоокеанский банк вдвое ускорил рассмотрение заявок на кредит для МСБ

Новые процессы автоматизации позволят будущим заемщикам, желающим оформить кредит до 10 млн рублей под залог недвижимости, получить решение всего за два дня.

Представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредит «Микро-лайт» по новой экспресс-схеме, которая позволит сократить срок принятия решения в два раза. Максимальная сумма кредита - 10 млн рублей, а основное требование – залог в виде недвижимого имущества.

Банк оптимизировал процесс рассмотрения заявки, сократив: