Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк вдвое ускорил рассмотрение заявок на кредит для МСБ

Новые процессы автоматизации позволят будущим заемщикам, желающим оформить кредит до 10 млн рублей под залог недвижимости, получить решение всего за два дня.

Представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредит «Микро-лайт» по новой экспресс-схеме, которая позволит сократить срок принятия решения в два раза. Максимальная сумма кредита - 10 млн рублей, а основное требование – залог в виде недвижимого имущества.

Банк оптимизировал процесс рассмотрения заявки, сократив:

  • сроки проверки клиента;
  • пакет документов;
  • оценку предмета залога, тем самым упростив модель принятия решений.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Гранд-Строй
«Особое место». Дворы в ЖК «SunCity» – гордость компании «Гранд-Строй»
Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития
«Жить здесь будет удобно». Ключи от новых квартир получили первые жильцы ЖК «SunCity»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании