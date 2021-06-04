Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Подписи под документом поставили генеральный директор Фонда Анатолий Гарбузов и член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства специализируется на выдаче льготных займов столичным промпредприятиям в размере от 5 до 300 млн рублей по льготной ставке от 2 до 4% годовых.

Двустороннее сотрудничество в рамках соглашения позволит повысить доступность программ поддержки для московских промышленных предприятий. В том числе, планируется участие банка в реализации программ льготного финансирования, а также инвестиционных проектов на территории города Москвы.

«Альфа-Банк планирует расширить софинансирование заемщиков Фонда, а также предоставление им банковских гарантий для обеспечения таких сделок. Мы рады внести вклад в развитие экономики Москвы», — отметил член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

«Наша задача — максимально упростить получение займов столичными предприятиями. Это вопрос комплексный, требующий участия Фонда, банковского сектора, столичных властей, и самих компаний. Серия наших соглашений с банками — важный шаг в этом направлении. Грамотно выстраивая взаимодействие, мы сможем повысить информированность потенциальных заемщиков, четко определить их запросы и обеспечить им дополнительную поддержку, а значит — дать серьезный стимул развитию промышленного сектора Москвы», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По словам генерального директора Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолия Гарбузова, льготные займы — это крайне востребованный инструмент, и каждое четвёртое предприятие, получившее эту поддержку, обращается в Фонд повторно.

«В прошлом году мы выдали столичным промышленникам займы на общую сумму 1 млрд рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, и мы ожидаем, что спрос на наши услуги будет еще выше», — рассказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.