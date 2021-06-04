Альфа-Банк и Правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве

3 июня в рамках ПМЭФ-2021 состоялась рабочая встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и президента, первого заместителя председателя совета директоров Альфа-Банка Олега Сысуева. В ходе беседы стороны обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, лизинговой деятельности банка, а также внедрения на территории региона новых цифровых технологий банка. По результатам рабочей встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает намерение банка участвовать в реализации инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, проектов, оказания поддержки малому и среднему бизнесу, а также в совершенствовании программ кредитования и обеспечении широким спектром высококачественных банковских услуг организаций и населения.

«Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга и реального сектора экономики в целом. Одна из приоритетных задач банка в Северной столице — участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона», — отметил Олег Сысуев, президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка.

Эдуард Батанов подчеркнул, что Альфа-Банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. «Сотрудничество с одним из крупнейших финансовых институтов страны — это дополнительные возможности в финансово-кредитной сфере по увеличению инвестиционной активности и развития нашего региона», — резюмировал вице-губернатор.