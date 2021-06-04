Банк «Приморье» вновь проводит акцию Cash-офис

Банк «Приморье» вновь запускает акцию «Cash офис», участники которой могут выиграть скидку при обмене наличной валюты.

— Акцию «Cash офис» мы проводим уже несколько лет, и она неизменно пользуется большой популярностью у клиентов Банка «Приморье», — комментирует начальник Казначейства Финансового департамента Банка «Приморье» Максим Булавкин. — Во всех регионах присутствия в нашем банке — один из самых выгодных курсов обмена валюты, а благодаря этой акции клиенты могут получить еще и дополнительную скидку в размере 500 или 1 000 рублей.

Напомним, что в акции «Cash офис Банка „Приморье“» могут принять участие клиенты, купившие или продавшие иностранную валюту в размере не менее чем на 40 000 рублей * за одну операцию в кассах Банка «Приморье», а также в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

В офисах Банка «Приморье» можно обменять десять видов наличной валюты — от долларов США и евро до вьетнамских донгов, тайских батов и британских фунтов стерлингов. Курсы обновляются регулярно, актуальные курсы покупки и продажи наличной валюты можно посмотреть на сайте Банка, в Мобильном банке, а также во всех офисах Банка «Приморье».

Подробные правила акции, ее сроки и условия можно узнать на сайте Банка «Приморье» и у специалистов Контакт-центра Банка по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).