ВТБ заключил соглашение о намерениях по модернизации рыбного терминала Магаданского морского порта

3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях по реализации проекта реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений рыбного терминала Магаданского морского порта, а также строительству его производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комплексного обслуживания судов, обустройства портовых служб, переработки ВБР, развития прибрежного промысла и создания новых логистических схем в постпандемийный период.

Трехстороннее соглашение заключено между ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Правительством Магаданской области и Магаданской ассоциацией рыбопромышленников. Подписи на документе поставили президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, губернатор Магаданской области Сергей Носов и президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в размере до 25 млрд рублей.

Президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин: «У ВТБ накоплен значительный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов государственного значения. Для Магадана порт имеет важнейшее значение, он напрямую влияет на развитие рыбного промысла в регионе, это единственный морской порт в северной части Охотского моря, расположенный в непосредственной близости от одного из самых биопродуктивных районов мирового океана. Уверен, наше сотрудничество по проекту позволит провести модернизацию в кратчайшие сроки и задать новые стандарты качества и экологической безопасности в отрасли».

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов отметил: «Реконструкция причалов, появление современной портовой инфраструктуры позволит оживить рыбопромышленную отрасль региона, вернуть в родной порт приписки промысловые суда, которые сегодня вынуждены базироваться в других местах, расширить возможности для прибрежного рыболовства, привлечь в отрасль новых участников. Важно, что благодаря реконструкции порта станет более привлекательным морской фасад города. Колыма на пороге больших перемен, инициатором которых является Правительство Магаданской области во главе с Губернатором Сергеем Константиновичем Носовым. И мы очень рады, что эти инициативы находят понимание и поддержку у руководства банка ВТБ. Надеемся, вместе нам удастся воплотить задуманное в жизнь».