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Примсоцбанк запустил онлайн-продажу и покупку иностранной валюты

Со 2 июня 2021 года в Примсоцбанк» запустил новый дополнительный сервис для участников внешнеэкономической деятельности . Теперь, покупать и продавать иностранную валюту можно в дистанционном банковском обслуживании (ДБО).

Банк предлагает конверсионные безналичные операции со всеми основными валютами: USD/RUB, EUR/RUB, JPY/RUB, CNY/RUB, GPB/RUB, CHF/RUB, NOK/RUB, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Онлайн-курсы покупки/продажи иностранной валюты максимально приближены к текущим межбанковским и биржевым котировкам. Купить/продать валюту вы сможете за 1 минуту.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (423) 242-42-42 доб.2129 – начальник Отдела Казначейства Махов Андрей Владимирович;
8 (423) 242-42-42 доб.2123 – дилеры Отдела Казначейства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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