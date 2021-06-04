Россельхозбанк и УК «Содружество» инвестируют в завод по переработке не генно-модифицированных масличных культур

Соглашение между Россельхозбанком и УК «Содружество» предполагает расширение сотрудничества по созданию на территории Курской области крупного производственного кластера по переработке масличных культур. Инвестиции в строительство второго завода составят более 10 млрд рублей, большую часть которых предоставит Россельхозбанк в рамках льготных программ кредитования. Запуск новых производственных мощностей позволит создать в регионе более 200 рабочих мест.

Соглашение о реализации второй очереди проекта по строительству маслоэкстракционного завода (МЭЗ) на территории Курской области подписано Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым, Директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым и Губернатором Курской области Романом Старовойтом на полях XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Реализация второй очереди проекта предусматривает строительство на территории Курской области завода по переработке семян масличных мощностью 890 тыс. тонн сырья в год. Стоимость проекта - более 10 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей составят инвестиции Россельхозбанка. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, на территории региона будут созданы более 200 высокооплачиваемых рабочих мест.

О планах по строительству первого завода по переработке семян масличных культур мощностью 1 млн тонн сырья в год было объявлено Россельхозбанком и ООО УК «Содружество» в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году. Инвестиции сторон в проект составили 20 млрд рублей и, помимо строительства маслоэкстракционного завода, предполагали дополнительно создание терминала сыпучих грузов и других объектов инфраструктуры. Запуск первой очереди производственного кластера в текущем году позволит создать 450 новых рабочих мест в регионе.

«Россельхозбанк всегда поддерживает проекты, которые помогают развитию экономики регионов, а, следовательно, улучшают благополучие людей. Мы видим, что агропромышленный комплекс Курской области активно развивается: создаются новые предприятия, увеличиваются посевные площади. Уверен, что перерабатывающие мощности, основы которых мы заложили сегодня, станут еще одной точкой роста региона, и укрепят его инвестиционную привлекательность. Открытие нового комплекса – важный шаг на пути насыщения внутреннего рынка качественной продукцией», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Директор ООО Управляющая компания «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков подчеркнул, что инвестиции ГК «Содружество» в Касторенском районе Курской области позволят создать крупнейший в Европе комплекс по переработке не генно-инженерно-модифицированных масличных культур и укрепить лидирующие позиции компании в рейтинге ведущих экспортеров российской сельскохозяйственной продукции.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Группа компаний «Содружество» - международная вертикально интегрированная агропромышленная группа с головным офисом в Люксембурге. Производственные активы компании находятся в России, Беларуси, Бразилии и Турции, с центром в г. Калининграде. Развитые инфраструктурно-логистические мощности позволяют ГК «Содружество» вести бизнес по всему миру с экспортом продукции собственного производства и трейдинговых товаров в более чем 70 стран мира – помимо многофункциональных складских комплексов на постсоветском пространстве, компания является владельцем 4 речных терминалов в Парагвае и разветвленной сети силосов в Бразилии.