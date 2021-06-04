Россельхозбанк и ОЗК предложили продукт для хеджирования рисков биржевой торговли зерном

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Объединенная зерновая компания (ОЗК) договорились о совместной поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции, развитии современной биржевой торговли товарными активами, прежде всего зерном, а также о создании первого в стране инструмента по хеджированию рисков участников этого рынка. Соответствующее двустороннее соглашение подписали Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и генеральный директор АО «ОЗК» Дмитрий Сергеев.

Таким образом, на рынок выводится принципиально новый продукт, в котором заинтересованы российские экспортеры зерна. Это беспоставочный форвард на зерно - инструмент хеджирования цены актива или, другими словами, экспортной выручки. Такой форвард позволит участнику рынка зафиксировать приемлемый уровень цены и снизить риск неблагоприятного ее изменения. В случае существенного изменения цены, убыток будет компенсирован разницей, уплаченной контрагентом по форварду.

Площадкой, на которой планируется заключать беспоставочные форвардные контракты с сельхозпроизводителями, покупателями и трейдерами зерна, станет Национальная товарная биржа (входит в Группу «Московская биржа»).

Кроме того, сотрудничество РСХБ и ОЗК поддержит создание в стране рыночного бенчмарка цен на пшеницу, что позволит сделать этот рынок более прозрачным для его участников.

«По итогам прошлого года зерно - одна из ключевых экспортных статей российского АПК. Поставки зерна выросли на 28% до 10,2 млрд долл. При этом сам рынок зерновых культур довольно волатилен. Как опорный банк АПК мы стремимся предложить нашим клиентам надежные инструменты хеджирования рисков ценовых колебаний. Сегодня вместе с Объединенной зерновой компанией мы объявляем о создании гибкого и понятного инструмента, который позволит участникам рынка защитить свой бизнес от чрезмерного влияния рыночной конъюнктуры. Это поможет всей агроотрасли сохранить финансовую устойчивость, рабочие места и укрепить конкурентоспособность наших экспортеров на мировых рынках», - заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«АО «Россельхозбанк» - наш надежный партнер. Уверен, соглашение будет способствовать решению одной из приоритетных задач зерновой отрасли по обеспечению российских аграриев надежными и современными инструментами управления рисками, связанными с волатильностью цен на зерновые культуры», - прокомментировал генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке и осуществляющий торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке в рамках реализации программы национальной продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства России. Единственная российская инфраструктурная компания с государственным участием на рынке сельхозпродукции.